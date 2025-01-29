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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Merkez Hakem Kurulu Ve-TAS bilgilendirme toplantısı yapıldı - Futbol Haberleri

        Merkez Hakem Kurulu Ve-TAS bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:56 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:56
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        Ve-TAS toplantısı yapıldı!
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        Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri, Trendyol 1. Lig temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Gaziantep Futbol Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara, Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Çaykur Rizespor Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, Göztepe Sportif Direktör Yardımcısı Ali Dönmez, Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Atasever ve Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'yı temsilen avukat Enes Şimşek yer aldı.

        "İLETİŞİM KANALLARINI AKTİF OLARAK KULLANMA AMACINDAYIZ"

        MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 20. haftadan itibaren hayata geçirilen Veri Tabanlı Atama Sistemi'yle (Ve-TAS) ilgili detayları paylaştı. Şeffaflık konusuna önem verdiklerini vurgulayarak sözlerine başlayan MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, "İletişim kanallarını aktif olarak kullanma amacındayız. Ve-TAS ile hakem atamalarında insan unsurunu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Kulüplerin hakem yönetim sürecinde aktif rol almalarını, kritik pozisyonlarda itiraz haklarını kullanmalarını istiyoruz" dedi.

        Ve-TAS sistemini oluşturan kriterlerini de katılımcılara aktaran Gündoğdu, Türk futbolunun kısır tartışmalardan kurtulması ve Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

        Kulüpler de Ve-TAS başta olmak üzere çeşitli konularda düşüncelerini ve taleplerini aktardı.

        Toplantının sonunda katılımcıların huzurunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 22. hafta görev yapacak hakem ve yardımcı hakem atamaları Ve-TAS üzerinden gerçekleştirildi.

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