Merkez Bankasıdöviz karşılığı TL swap piyasasında limit artışına gitti. Bankacıların verdiği bilgiye göre, TCMB bankalara gönderdiği talimatla "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 60'ı ile sınırlı olacak" şekilde düzenledi.

İlgili limit en son 22 Mayıs'ta yüzde 40'tan yüzde 50'ye yükseltilmişti.