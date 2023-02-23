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Merkez Bankası rezervleri 122,6 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 39 milyon dolar azalarak 122 milyar 599 milyon dolara geriledi

Giriş: 23.02.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası rezervleri 122,6 milyar dolara geriledi
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 241 milyon dolar azalışla 73 milyar 389 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Şubat'ta 75 milyar 630 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 797 milyon dolar azalarak 50 milyar 7 milyon dolardan 49 milyar 210 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 39 milyon dolar azalışla 125 milyar 638 milyon dolardan 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.

TCMB REZERVLERİ TARİHLER İTİBARIYLA (MİLYON DOLAR):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
03.02.2023 51.696 77.931 129.627
10.02.2023 50.007 75.630 125.638
17.02.2023 49.210 73.389 122.599

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