Yerel piyasalarda gözler, bu hafta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım kararına döndü. Arka arkaya iki kez faiz indirimine gitmesine rağmen yeni bir faiz indirimi için acele edilmemesi gerektiğini ifade eden Fed Başkanı Jarome Powell'ın açıklamaları piyasalarda belirsizlik dalgasını destekledi. Öte yandan, AA Finans'ın TCMB beklenti anketi yayınlandı. Peki, Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...