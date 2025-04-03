Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekonomi piyasalarında gözler Merkez Bankası'nın nisan ayında alacağı faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısının ne zaman yapılacağını ve faiz kararının hangi tarihte duyurulacağını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi takvimine göre, nisan ayına ilişkin kritik kararın açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar…
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Merkez Bankası’nın nisan ayına yönelik faiz kararı, piyasaların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Enflasyon ve döviz kuru üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip edilen PPK toplantısının ardından açıklanacak olan faiz kararı, yatırımcıların dikkatle beklediği gelişmeler arasında. Peki, TCMB nisan ayı faiz kararını hangi tarihte duyuracak? İşte ayrıntılar...
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 17 Nisan saat 14:00'te açıklayacak.
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TCMB'NİN SON FAİZ KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42.5'e düşürdü.
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