Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı açıklanma tarihi belli oldu. Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı, döviz kuru, altın fiyatları ve yatırım piyasalarında işlem yapanların gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, faiz kararı beklentisi ne yönde?
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan Merkez Bankası faiz kararı, ekim ayında da yakından takip ediliyor. TCMB, bu ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını ekim ayı sonunda gerçekleştirecek ve piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı tarihi ve saati
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
TCMB, faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü saat 14:00'da duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.
EKİM 2025 MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ
Merkez Bankası tarafından 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyelerinden 150 baz puana düşürüldü. Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gidebileceği ve pas geçme ihtimali olabileceğine yönelik söylemler de bulunuyor.
