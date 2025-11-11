Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantı takvimine göre Merkez Bankası Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki PPK toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Karar saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, " Aralık toplantısındaki faiz kararında ekim ve kasım ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. Eğer bu iki veri, Merkez Bankasının 'belirginleştiğini' vurguladığı risklerin aksine ılımlı bir seyir izler ve ana eğilimde bir miktar iyileşme sinyali verirse Kurul'un düşük miktarlı (100 baz puan gibi) bir indirim adımına daha yer açması mümkün olabilir. Ancak verilerdeki bozulma devam ederse, ekim metninde sinyalleri verilen faiz indirim döngüsünün 'duraklatılması' seçeneği masadaki en güçlü ihtimal olacaktır." ifadelerini kullandı.

İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer de Merkez Bankasının bu ay da sınırlı bir faiz indirimi yaparak gevşeme sürecini temkinli şekilde devam ettirdiğini söyledi.

Böylece faiz indirimlerinin devam edeceği mesajının verilmiş olduğunu dile getiren Özer, ancak enflasyondaki yukarı yönlü risklerin de göz ardı edilmemiş olduğunu ifade etti.

Özer, faiz indirimlerinin kademeli olmasının politika duruşunun sıkı kaldığını gösterdiğine işaret ederek, "Aynı zamanda bu yavaş tempo, enflasyon hedefinden uzaklaşmaya başladığının farkında olunduğunu gösteriyor. Merkez Bankası temkinli adımlar atıyor." dedi.

Metinde önemli bir ton değişikliğinin göze çarptığını belirten Özer, şöyle konuştu: