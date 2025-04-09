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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı 2025: TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman, bu ay toplantı var mı?

        TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Nisan PPK toplantısı ne zaman?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı yeni faiz kararı, ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Ocak ve Mart aylarında gerçekleştirilen faiz indirimlerinin ardından gözler şimdi Nisan ayı toplantısına çevrildi. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Merkez Bankası'nın alacağı kararı yakından takip ediyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:01
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        • 1

          Tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı yeni faiz kararına çevrildi. Ocak ve Mart aylarında yaptığı faiz indirimleriyle piyasalarda yön belirleyici olan Merkez Bankası’nın, yılın geri kalan döneminde nasıl bir para politikası izleyeceği merak konusu. Peki, Merkez Bankası’nın Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Merkez Bankası bir sonraki PPK faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

        • 3

          MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE OLDU?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

          Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.

        • 4

          MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

          Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.

          Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.

          PPK'dan yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığına işaret edildi.

          Temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği belirtilen karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.

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