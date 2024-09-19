Dün Fed faiz kararını açıkladı ve 4,5 yıldan sonra ilk kez 50 baz puanlık faiz indirimine giderek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. Şimdi ise gözler TCMB faiz kararı için yapılacak toplantıya döndü. Öte yandan, AA Finans'ın 15 ekonomist ile yaptığı beklenti anketini yayınladı. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketi ne diyor? İşte, detaylar...