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Eski Almanya Şansölyesi Merkel'den Rusya Devlet Başkanı Putin açıklaması: Etkileyecek gücüm kalmamıştı

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Spiegel News'e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son görüşmelerine ilişkin bilgi verdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlamadan önce Putin'i etkileyecek gücünün kalmadığını söyledi

Giriş: 25.11.2022 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
Merkel'den Putin itirafı: Ukrayna savaşından önce... - Son Haberler
Merkel'den Putin itirafı: Etkileyecek gücüm kalmamıştı
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Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in etkileme gücünün tükendiğini söyledi.

BBC'nin Spiegel News'ten aktardığı habere göre Merkel, 2021 yazındaki Avrupa görüşmelerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Putin'i ikna etmeye çalıştığını, ancak bunu sağlayacak gücünün kalmadığını söyledi. Merkel, "Herkes sonbaharda gideceğimi biliyordu." ifadelerini kullandı.

Şansölye olarak dört dönem görev yapan Merkel, 2021 Aralık ayında görevinden ayrıldı. Ağustos 2021'de Moskova'ya son kez ziyarette bulundu. Merkel görüşmeye ilişkin, "Oradaki his çok açıktı:"Güç politikası açısından bitmiş durumdaydım. Putin için yalnızca güç önemlidir." dedi.

Merkel, Putin ile son görüşmelerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da onlara eşlik ettiğini, önceki görüşmelerinde Putin ile bire bir görüştüğünü dile getirdi.

Ayrıca Merkel, Minsk barış görüşmelerindeki duruşu sayesinde Kiev'in kendisini Rus ordusuna karşı daha iyi savunması için zaman kazandırdığını söyledi.

*Haberin görselleri Assocaited Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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