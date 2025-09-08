Habertürk
        Merih Demiral: Tüm Konya halkından ve milletimizden özür dileriz

        Merih Demiral: Tüm Konya halkından ve milletimizden özür dileriz

        A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli savunmacısı Merih Demiral, "Tüm Konya halkından ve milletimizden özür dileriz. Ders çıkartıp önümüze bakarız çünkü genç bir takımız" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 00:55 Güncelleme: 08.09.2025 - 00:55
        "Özür diliyoruz"
        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, Konya’da konuk ettiği İspanya’ya 6-0 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı’nda tecrübeli savunmacı Merih Demiral, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

        "KONYA HALKINDAN VE MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ"

        Sahaya hiçbir şey koyamadıklarına değinen Merih Demiral, “İyi günlerimiz olduğu gibi kötü günlerimiz de var. Sahaya hiçbir şey koyamadık. Bugün daha izleme şansım olmadı ama arkadan gördüğüm kadarıyla sahada hiçbir şey yapamadık. Tabi ki rakip iyiydi ama daha çok şeyler yapabilirdik. İnanıyorduk yapacağımıza. İyi de çalıştığımızı düşünüyorum ama sahaya çıkınca gerekeni yapamadık. Tüm Konya halkından ve milletimizden özür dileriz. Ders çıkartıp önümüze bakarız çünkü genç bir takımız. En iyi şekilde grubu bitiririz” yorumlarında bulundu.

        "EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇLARDAN BİRİYDİ"

        Çok üzgün olduğunu ifade eden 27 yaşındaki savunmacı, “İnanılmaz bir şey hissettim. Zaten tamam rakip iyi de biz kendimiz gibi oynamadık. İçeride konuştuk. Kart bile görmedik. Bu beni çok üzdü ve acı veriyor. Çok üzgünüm. En üzüldüğüm maçlardan biriydi. Önümüzdeki maçlarda olduğumuz gibi oynarız. Bu maçı unutmak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

