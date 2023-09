Merih Demiral: Milli Takım benim için her zaman kulüplerden üstündür

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda 5. maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, karşılaşma öncesi Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merih Demiral, Milli Takım’da olmaktan ve transferinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Öncelikle voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Bize çok büyük bir gurur yaşattılar. O yüzden ayrı mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Ligi’ne transferiyle alakalı sorulan soruya Merih Demiral, “Yeni bir macera benim için. Yeni bir deneyim. Yavaş yavaş oraya alışıyorum. Sıcak bir iklim var. Ama alışıyorum gün geçtikçe daha iyi oluyor. Oradaki hocalarımda bana yardımcı oluyor. Gayet mutluyum. İnşallah ilerleyen günlerde çok iyi olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Cuma günü oynanacak Ermenistan maçıyla ilgili maçın zorlu geçeceğini söyleyerek, “Çok önemli bir maç bizim için. Eskişehir’de taraftarımızın önünde oynayacağız. Oda bizim için ayrı bir şans. Eskişehir’de her zaman çok güzel bir atmosfer oluyor. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz. 3 puanı almak için elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Kamp ortamı zaten gayet güzel geçiyor. En iyi şekilde antrenmanlarımızı da yapıyoruz. İnşallah en iyi sonuçları alarak ayrılırız.” şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Kamp sürecinin gayet iyi gittiğini ve son oynanan Galler ve Letonya galibiyetiyle çok iyi bir uyum sağladıklarını dile getirerek, “Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Hem Ermenistan hem de Japonya ile hazırlık maçını kazarak iyi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi kampta güzel bir ortam var. Hem genç kardeşlerimiz hem de bizden büyüklerle. İnşallah güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK VE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK"

Grupta liderlikten ziyade, öncelikli hedefin gruptan çıkmak olduğunu söyleyen Demiral, “Önümüzdeki Ermenistan maçını kazanırsak, ondan sonra yakalayacağımız güzel havayla birlikte grubu en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi en önemli hedefimiz gruptan çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak” diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM BENİM İÇİN HER ZAMAN KULÜPLERDEN ÜSTÜNDÜR"

Her futbolcu gibi kendisinin de zor dönemlerden geçtiğini söyleyen başarılı savunma oyuncusu, “Ben milli takım için elimden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her sahaya çıktığımda bunu da zaten halkımız görüyordur diye düşünüyorum. Tabii ki zor zamanlarımız oluyor. Hata yaptığımız zamanlar oluyor. Geçtiğimiz dönemde bazı maçlar kötü geçti. Bu beni gerçekten üzdü ama dediğim gibi her sahaya çıktığımda milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim öncelikli hedefim bu. Milli Takım benim için her zaman kulüplerden üstündür. Buraya geldiğim her zaman bunu yaşamaya ve yaşattırmaya çalışıyorum” diye sözlerini sonlandırdı.