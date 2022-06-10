UEFA Uluslar C Ligi'ndeki 3'üncü maçında yarın deplasmanda Lüksemburg'un konuğu olacak A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grupta oynadıkları ilk iki maçı gol yemeden kazandıklarının altını çizen Merih Demiral, "Öncelikli hedefimiz gol yememek ve maçları kazanmak. Bunun için elimizden geldiğince her maça ayrı konsantre olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz 2 maçta bol skor ürettik ve gol yemedik. Bu çok güzel, yarın ki maçta da böyle olacağını umuyorum. Bu maçlar bizim için çok değerli. Sezon sonu olmasına rağmen arkadaşlarımız çok istekli, arzulu. Milli formayla oynamak çok ayrıcalık ve bunun farkındayız. Elimizden geldiğince performans göstermeye çalışıyoruz. Ben önümüzdeki iki maçta da en iyi şekilde sonuç alacağımızı ve gol yemeyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"POZİSYON GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

Takımına gol katkısı da yapmak istediğinin altını çizen Demiral, "Biz Atalanta'da da böyle oynuyoruz. Bu maçlarda skor üretmemiz gerektiği için duran toplar ve oyun içinde böyle oynayabiliyoruz. Şahsi olarak gol de atmak istiyorum, pozisyon geldiğinde değerlendirmek istiyorum" şeklinde konuştu.