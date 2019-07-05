İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Peki Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Merih Demiral'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar...

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 Kocaeli doğumludur. Defans pozisyonunda görev yapan milli futbolcu, futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlamıştır.

2016 yılında Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz üçüncü ligi ekibi AC Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu. Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı. Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapı takımına gönderildi.

2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti. İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de ARC Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting CP kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması da giydi.

15 Ağustos 2018'de Türk kulübü Alanyaspor'a kiralık olarak katıldı. İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2019'daki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2019'da Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı. Bir de kırmızı kart gördü. 29 Ocak 2019'da €3.5 milyon karşılığında kalıcı olarak Alanyaspor'a transfer oldu. 30 Ocak 2019'da, satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiralık olarak verildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Demiral, 17 yaş altı ve 19 yaş altı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin genç seviye takımlarında forma giydi. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez, 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna girerek giydi.