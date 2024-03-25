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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Merih Demiral: Her şey yolunda - Futbol Haberleri

        Merih Demiral: Her şey yolunda

        A Milli Futbol Takımı'nın başarılı isimlerinden Merih Demiral, Avusturya maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli stoper, Macaristan'a 1-0 mağlup olduğumuz maçla ilgili, "Macaristan maçında skor olarak yenildik ama oyun olarak iyiydik. Her şey yolunda" derken, Avusturya karşılaşmasıyla ilgili olarak ise, "İnşallah kazanarak bitiririz kampı" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 20:18 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:18
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        "Her şey yolunda"
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        A Milli Takım'ın deneyimli savunmacılarından Merih Demiral, Avusturya ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Macaristan maçında skor olarak yenilgi olsa da oyun olarak yenilmediklerini söyleyen Merih Demiral, "Macaristan maçında skor olarak yenildik ama oyun olarak iyiydik. Her şey yolunda, hocamız da bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah kazanarak bitiririz kampı" ifadelerini kullandı.

        "SAKATLIĞIMI ATLATTIM"

        Sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Merih Demiral, "Sakatlık dönemimde milli takımdan uzak kaldım. Her oyuncu oynamak ister tabii ki. Şu anda sakatlığımı atlattım ve oynamaya da başladım, o yüzden çok mutluyum" dedi.

        Son 1 aydır tüm maçlarda oynadığını ve hazır olduğunu söyleyen Merih Demiral sözlerini söyle noktaladı:

        "Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Sakatlık yaşadığım dönem benim için çok zordu ama son 1 ayda tüm maçlarda oynadım. Şu anda daha tecrübeliyim, çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum ve dikkat ediyorum. Yeni imajım hakkında da şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. Umarım siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur."

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