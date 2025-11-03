Merih Demiral'dan geleceği için açıklama

SPORTING TRANSFERİ

Alcanenense'den Sporting Lizbon'a transferi

"Alcanenense'den Sporting Lizbon'a transfer oldun ve bu beklenmeyen bir adımdı. Sporting'e geldiğinde ne gibi hayallerin vardı?"

Merih Demiral: "Evet, bu beklenmedik bir gelişmeydi. Ama Alcanenense'de hayallerim için çok çalıştım ve bir gün antrenman sırasında Lizbon'dan Paolo adında bir scout beni keşfetti ve Sporting'e deneme antrenmanına davet etti. İlk gün inanılmazdı. Sabah önce 19 yaş altı takımla antrenman yaptım, sonra aynı gün B takımıyla idman yaptım. Onları etkilemiş olmalıyım, bu antrenmanlardan sonra hemen benim için bir sözleşme hazırladılar. O günden itibaren hayalim, Sporting Lizbon'un A takımında oynamak oldu."