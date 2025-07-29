Bayatlı, "Bu köprünün kayıtlarına Rifat Osman'ın Milli Mecmua'da yayımladığı tek bir fotoğraftan ulaşıyoruz. Ahşap köprünün kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor. Zaten ahşap köprülerin mimarları çok bilinmez. Her sene yıkıldıkları için onarım görüyorlardı. Edirne'de çok ahşap köprü vardı ve bu köprü onlardan biriydi" dedi.