Meriç İzgi kimdir? Meriç İzgi'nin maymunu neden alındı? soruları vatandaşlar tarafından sosyal medyada merak konusu oldu. Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin yaklaşık 7 aydır beslediği "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu. İşte Meriç İzgi'nin maymununa dair detaylar...

MERİÇ İZGİ'NİN MAYMUNU NEDEN ALINDI?

Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri, vahşi hayvan statüsünde yer alan maymunu doğal ortamından koparıldığı gerekçesiyle Meriç İzgi'nin maymunu "Koko"'ya el koydu.

MERİÇ İZGİ KİMDİR?

Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim gören Meriç İzgi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçi sayısını arttırmıştır.

Yazar Fırat İzgi'nin oğlu olan Meriç İzgi, ilerleyen süreçte kendi markasını kurmak, halihazırda üzerinde çalıştığı tasarımları bu marka çatısı altında sunmak istemektedir.

Meriç İzgi'nin yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyonu bulunmaktadır.