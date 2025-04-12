Meriç Aral: Henüz isim düşünmedik

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Meriç Aral, Bebek'teki bir pilates stüdyosundan çıkarken görüntülendi.

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Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan ve erkek bebek bekleyen Meriç Aral, basın mensupları ile sohbet etti. Aral, hamilelik süreci hakkında; "Her şey yolunda, herkes gibi sağlıklı bir süreç geçirmeye çalışıyorum. Çok yoruldum, beni lütfen yormayın, nefes nefese kaldım" dedi.