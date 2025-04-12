Meriç Aral: Henüz isim düşünmedik
Annelik heyecanı yaşayan Meriç Aral, hamilelik süreci hakkında; "Her şey yolunda derken, eşi Serkan Keskin ile henüz bir isim düşünmediklerini belirtti
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Meriç Aral, Bebek'teki bir pilates stüdyosundan çıkarken görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan ve erkek bebek bekleyen Meriç Aral, basın mensupları ile sohbet etti. Aral, hamilelik süreci hakkında; "Her şey yolunda, herkes gibi sağlıklı bir süreç geçirmeye çalışıyorum. Çok yoruldum, beni lütfen yormayın, nefes nefese kaldım" dedi.
Meriç Aral ile Serkan Keskin, geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenmişti.
Çocuklarına henüz bir isim düşünmediklerini dile getiren Meriç Aral; "Aşermelerim yavaş yavaş başladı ama lütfen daha sonra konuşalım yoruldum biraz" diyerek kahve içmek için bir kafeye oturdu.