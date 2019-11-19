Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye, nohut ve mercimeğin gen merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

Bulunduğu coğrafyada baklagil üretimi, ticareti ve sanayisinde lider konumunda olan, işleme ve paketleme tesislerinde ileri teknolojileri kullanan Türkiye, küresel baklagil üretiminde 3 büyük üretici arasında yer alıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2008'den bu yana baklagillerde fark desteği ödemesi verildiğini anımsatarak, bundan sonraki süreçte de üretimin sürdürülebilirliği için çalışacaklarını ifade etti.

Destek birim fiyatını 2015'te kilogram başına 10 kuruştan 20 kuruşa, 2016'da 30 kuruşa, 2018'de de 50 kuruşa yükselttiklerine işaret eden Pakdemirli, böylece baklagil üretimine ivme kazandırdıklarını belirtti.

Pakdemirli, mercimeğin beslenme açısından önemli olmasının yanında ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığına dikkati çekerek, "Mercimekte bugüne kadar verilen fark desteği ödemesi yeniden düzenlenecek. Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz. Günümüzde ekilişlerin yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgemize sıkışmış olan üretim alanlarımızı farklı bölgelere de genişleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Projelerde mercimek üretimine öncelik vereceklerini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Özellikle kırmızı mercimek üretimi konusunda üreticilerimize yönelik eğitim ve yayın çalışmalarına hız vererek, tarım alanlarının boş bırakılmadan mercimeğe yönelmesini sağlayacağız. Yürüteceğimiz çalışmalar neticesinde üreticimizin mercimek üretimine olan ilgisini artıracağız. Böylelikle, tarımda sürdürülebilirlik, ülkemiz insanının tüketimi ve dış ticaretimiz için önemli bir adım atmış olacağız."