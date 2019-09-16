Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Çorba Türk mutfağının en önemli ön yemeğidir. Her ana yemekten önce mutlaka çorba içilir. Mercimek çorbası da bu sevilen çorbaların başında gelir. Besleyici özelliği sayesinde özellikle sofralardan eksik edilmemelidir.

Mercimek Çorbası Malzemeleri

2 su bardağı kırmızı mercimek

1.5 litre su

2 tane kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tablet tavuk bulyon

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kırmızıbiber

1 çay kaşığı tuz

Mercimek Çorbası Tarifi Hazırlanışı;

Soğanlar doğranarak sıvı yağda kavrulur daha sonra yıkanmış ve süzülmüş mercimek, tavuk bulyon, tuz ilave edilerek, 1,5 litre suyla kaynamaya bırakılır.

Mercimekler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Pişen mercimekler başka bir tencerede tel süzgeçten geçirilir ya da blender yardımıyla inceltilir.

Daha sonra nane ve kırmızıbiber ve salça kavrularak üzerine ilave edilir ve bir kaç taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınır.

Servise hazırdır. Afiyet olsun!