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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Mercek-26' ile 2 bin 511 silah ele geçirildi! | Son dakika haberleri

        'Mercek-26' ile 2 bin 511 silah ele geçirildi!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik düzenlenen "Mercek-26" operasyonlarında 2 bin 511 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 08:17 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:19
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        'Mercek-26' ile 2 bin 511 silah ele geçirildi!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre 81 ilde İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik “Mercek-26” operasyonları düzenlendi.

        Operasyonlar sonucu evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 511 silah ele geçirildi. Ayrıca 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İlk 5 şehirlerde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler ise şu şekilde: “İstanbul'da 265 tabanca, 40 av tüfeği ele geçirildi. 318 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da 85 tabanca, 123 av tüfeği ele geçirildi. 96 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 85 tabanca, 30 av tüfeği ele geçirildi. 129 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 66 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi. 100 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 43 tabanca, 34 av tüfeği ele geçirildi. 125 şüpheli gözaltına alındı."

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        #Mercek operasyonu
        #Son dakika haberler
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