Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1’de heyecan, Türkiye Grand Prix'nde yaşanıyor. Bugün pilotlar sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirdiler. Bu sırada etkili olan yağışın pist üzerinde oluşturduğu su birikintilerini temizlemek için Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları piste çıktı.

Formula 1’in son şampiyon takımı Mercedes’in antrenman seansında etkili olamayan Hamilton ve Bottas için Tuzla Belediyesi’nin yol süpürme araçlarının görselini kullanması sosyal medyada çok konuşuldu.

Mercedes'in yaptığı paylaşım üzerindeki pilot isimlerini değiştiren Tuzla Belediyesi, tweete 'Doğru' açıklamasını ekleyerek Valtteri ve Lewis yerine temizlik araçlarının şoförleri olan İlker ve Hakan isimlerini yazdı. Bu paylaşım da etkileşim yağmuruna tutuldu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Mercedes takımının Ceo’su Toto Wolff’e seslenerek, ”Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun” paylaşımında bulundu.