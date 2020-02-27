27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mercedes-Benz, 5-15 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 90. Cenevre Otomobil Fuarı’nda yenilenen E-Serisi modeli ile beraber 3 yeni AMG’nin, kompakt sınıftaki model ailesine dahil olan hibrit seçeneklerin ve Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) sistemine sahip yeni Marco Polo’nun Dünya lansmanlarını gerçekleştirecek.
Fuarda yer alan Mercedes-Benz standında ayrıca yakın dönemde tanıtılan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran VISION AVTR’ın Avrupa’daki ilk gösterimi yapılacak.
Satışa sunulduğu 1946 yılından bu yana 14 milyon adedin üzerinde satan ve Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkan E-Serisi Sedan ve Estate, Cenevre Otomobil Fuarı’nda en yeni teknolojilerle donatılan, yenilenen versiyonuyla ilk defa gösterilecek.
YENİ E SERİSİ ÖZELLİKLERİ
Yeni hibrit güç üniteleri haricinde DISTRONIC aktif takip yardımcısı, Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı da yeni E-Serisi’nin özellikleri arasında yer alacak. İç mekânda yeni direksiyon simidi, güncellenen Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) ve standart donanımda sunulan iki adet 10.25 inçlik (26 cm) ekran serinin öne çıkan yeniliklerini oluşturuyor. Elektrik destekli model seçenekleriyle de Cenevre’de sergilenecek E-Serisi’nin, AMG versiyonları da tanıtılacak.
Mercedes-Benz’in kompakt boyutlu kamp aracı Marco Polo, iki yeni akıllı teknolojinin eklendiği yeni versiyonuyla Cenevre’de Dünya lansmanına hazırlanıyor. Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) eklenen Marco Polo’da ayrıca yeni geliştirilen Mercedes-Benz Gelişmiş Kontrol (MBAC – Mercedes-Benz Advanced Control) sisteminin de lansmanı yapılacak. Araç içindeki ısıtma ve aydınlatma gibi fonksiyonların MBUX veya akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilmesine olanak sağlayan teknoloji sayesinde Marco Polo, tekerlekler üzerinde hareket edebilen akıllı bir ev haline geliyor.
Las Vegas’taki 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda sergilendiği gibi dünyanın her yerinde yankı uyandıran VISION AVTR, Avrupa’da ilk olarak Cenevre’de sergilenecek. Konsept aracın adındaki AVTR, “Advanced Vehicle Transformation” (Gelişmiş Araç Dönüşümü) anlamına gelirken, aynı zamanda James Cameron’un Avatar filminden esinlenilmesiyle, kısaltmaya uygun bir karaktere bürünüyor.
Avatar 2 film ekibiyle beraber geliştirilen VISION AVTR, çok sayıdaki teknolojik yeniliğiyle otomotiv sektörünün geleceğine ışık tutuyor. Alışılmış “İnsan-Makine” arayüzüne, doğanın da eklendiği VISION AVTR’da tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor. Tamamen elektrikli altyapıdaki aracın en önemli yeniliklerinden biri de, devrim niteliğindeki geri dönüşümlü organik pil teknolojisi.
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