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Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretip İsrail’e ihraç ettiği Tourismo 15 RHD modelini müşteri istekleri doğrultusunda yeniden tasarladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, orta kapı arka aksın arkasına taşınırken, kapının konumunun değiştirilebilmesi için aracın sağ yan duvar karoserinin kapsamının değiştirildiği ve yapılan bu değişiklik ile aracın mevcut sertifikalarının da yenilendiği kaydedildi.

Bir diğer geliştirmenin ise otobüsün ön kapısında gerçekleştirildiği belirtildi. Buna göre, seri üretimdeki Tourismo modellerinden farklı olarak İsrail’deki mevzuata uygun şekilde kapılara ısıtmalı cam uygulaması yapıldı.



Öte yandan, Türk mühendislerin İsrail’e ihraç edilen otobüsler için bagaj kapaklarında da çalışmalar yaptığı bildirildi. Verilen bilgiye göre, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi ve Almanya Kapı-Kapak Grubu ile yapılan çalışmaların ardından tasarlanan bagaj kapakları, şoför araçtan inmeden şoför mahallinden şalter ile açılıp kapanabilen hale getirildi.

'TERZİ DİKİM OTOBÜS ÜRETİYORUZ'

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Hoşdere Otobüs Fabrikamızda, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘terzi dikim’ denilen özel üretim de gerçekleştiriyoruz. Farklı ülkeler için, tüm modellerimizde müşterilerimizin özel isteklerini çalıştık ve onların ihtiyaçları doğrultusunda en uygun otobüslerimizi ürettik. 2021 yılında, Mercedes-Benz Türk ve EvoBus AR-GE ekipleri, Mercedes-Benz Türk numunelendirme ve test ekipleri olarak çalışmalar gerçekleştirdik ve 31 ülke için ‘terzi dikim’ otobüslerimizi bantlardan indirdik" dedi.

1995 yılında kapılarını açan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, üretimin yanında ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarında da faaliyetler yürütüyor. Fabrikadan, dünyaya mühendislik ihraç edildiği de verilen bilgiler arasında.