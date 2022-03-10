Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretip İsrail’e ihraç ettiği Tourismo 15 RHD modelini müşteri istekleri doğrultusunda yeniden tasarladığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, orta kapı arka aksın arkasına taşınırken, kapının konumunun değiştirilebilmesi için aracın sağ yan duvar karoserinin kapsamının değiştirildiği ve yapılan bu değişiklik ile aracın mevcut sertifikalarının da yenilendiği kaydedildi.
Bir diğer geliştirmenin ise otobüsün ön kapısında gerçekleştirildiği belirtildi. Buna göre, seri üretimdeki Tourismo modellerinden farklı olarak İsrail’deki mevzuata uygun şekilde kapılara ısıtmalı cam uygulaması yapıldı.
Öte yandan, Türk mühendislerin İsrail’e ihraç edilen otobüsler için bagaj kapaklarında da çalışmalar yaptığı bildirildi. Verilen bilgiye göre, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi ve Almanya Kapı-Kapak Grubu ile yapılan çalışmaların ardından tasarlanan bagaj kapakları, şoför araçtan inmeden şoför mahallinden şalter ile açılıp kapanabilen hale getirildi.
'TERZİ DİKİM OTOBÜS ÜRETİYORUZ'
Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Hoşdere Otobüs Fabrikamızda, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘terzi dikim’ denilen özel üretim de gerçekleştiriyoruz. Farklı ülkeler için, tüm modellerimizde müşterilerimizin özel isteklerini çalıştık ve onların ihtiyaçları doğrultusunda en uygun otobüslerimizi ürettik. 2021 yılında, Mercedes-Benz Türk ve EvoBus AR-GE ekipleri, Mercedes-Benz Türk numunelendirme ve test ekipleri olarak çalışmalar gerçekleştirdik ve 31 ülke için ‘terzi dikim’ otobüslerimizi bantlardan indirdik" dedi.
1995 yılında kapılarını açan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, üretimin yanında ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarında da faaliyetler yürütüyor. Fabrikadan, dünyaya mühendislik ihraç edildiği de verilen bilgiler arasında.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!