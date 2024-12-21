Sıcak basmalarının şiddeti ve sıklığı kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı kadınlar sadece hafif bir sıcaklık hissi yaşarken, diğerleri bu durumu çok daha şiddetli ve rahatsız edici bir şekilde deneyimleyebilir. Sıcak basmaları çoğu kadında 2 yıl içinde geçer, ancak bazı kadınlar bu durumu daha uzun süre yaşayabilir.