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        Haberler Sağlık Menopoz sonrasında kalp hastalıkları artıyor | Sağlık Haberleri

        Menopoz sonrasında kalp hastalıkları artıyor

        Kalp krizinin sinsice ilerlediğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özdemir, "Menopoz sonrasında kalp hastalıklarında artış var. Özellikle erken menopoza giren kadınlar kontrollerini ihmal etmesin" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:35
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        Menopoz sonrasında kalp hastalıkları artıyor
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        Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özdemir, ailesinde kalp krizi öyküsü olanların, sigara içenlerin, şeker hastalarının, yüksek kolestrolü ve obezitesi olanların 40 yaşından sonra riskli grupta olduğunu söyledi. 40 yaşından sonra hastaların şikayeti bulunmasa bile yıllık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özdemir, menopoza giren kadınları da uyardı.

        "YILLIK KONTROLLERİNİ YAPTIRMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

        Özdemir, “Kadın hastalarda menopoz sonrasında kalp hastalıklarında artış var. Özellikle erken menopoza giren kadınlar östrojen hormonunun kalp hastalıklarının koruyucu etkisinden mahrum kaldıkları için dikkatli olmalılar ve kontrollerini ihmal etmemeliler. Bazen bazı hastalıklar çok sessiz ilerler. Kişiler kendilerinde hipertansiyon ve şeker hastalığı olduğunu bilmez ve bu hastalıklar genetik faktörlere bağlıdır. O yüzden yıllık kontrollerini yaptırmaları çok önemli” diye konuştu.

        "GÜNDE 2 ÖĞÜN YEMEYE ÖZEN GÖSTERİN"

        Kalp hastası olanların ve risk grubunda bulunanların paketli gıdalardan uzak durması gerektiğini söyleyen Özdemir, kalp krizini tetikleyen yiyecekleri de sıraladı.

        Özdemir, "Günde bir adetten fazla yumurta yemeyin. Tereyağı haricinde yemeklerde zeytinyağı kullanın. Ailesinde şeker hastalığı ve obezite olanlar glikoz ve karbonhidrat alımını sınırlamalı. Glisemik indeksi (şekeri aniden yükselten) yüksek, aniden insülin salgılanmasına yol açan tatlılardan, şeker oranı yüksek pilav ve beyaz ekmekten uzak durun. Fast food gibi hazır yiyecekleri ve asitli içecekleri tüketmeyin. Bir kutu kolanın bir avuç şekere denk geldiğini unutmayın. Günde 2 öğün yemeye özen gösterin. Tansiyon hastasıysanız veya ailenizde yüksek tansiyon varsa günde 6 gramdan fazla tuz tüketmeyin. Sporu hayatınızın merkezine yerleştirin. Haftanın 5 günü yarım saat yürüyün, yüzün ve bisiklet sürün. Sigara ve alkolden uzak durun” dedi.

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