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        Haberler Gündem Güncel Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne silahlı saldırı

        İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Dikmen, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:58
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        İmar müdürüne silahlı saldırı
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        Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, sabah saatlerinde İnönü Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Dikmen, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Dikmen, tedaviye alındı.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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        #İzmir
        #imar müdürüne silahlı saldırı
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