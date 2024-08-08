Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne silahlı saldırı

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Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, sabah saatlerinde İnönü Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Dikmen, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Dikmen, tedaviye alındı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.