Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara 22 Eylül son bölümde neler oldu? Sorusu dizi seveler tarafından merak ediliyor. Menajerimi Ara dizisi yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

MENAJERİMİ ARA 22 EYLÜL SON BÖLÜM

Büyük umutlarla gittiği galadan müthiş bir hayal kırıklığı ile çıkan Dicle, onu yolundan çevirmeye çalışan herkese karşı ayakta kalmaya kararlıdır.

Dicle, Beren’le Barış’a gelen fotoğraf çekimi ile ilgilenmek zorundayken Feris’in oyuncusu Edis ile Çınar’ın oyuncusu Melisa Şenolsun, uzun zamandır beraber rol aldıkları dizinin setinde büyük bir gerilim yaşarlar.

Bu sırada Ego Ajanstan ayrılma planları yapan Kıraç, Demet Akbağ’ı da yanında götürmek için harekete geçer.

Dicle, ajanstan ayrılacağını gizleyen Kıraç’ın sırrını öğrenir. Şimdi kendisini görmezden gelen babasının sırrını saklamakla ona en zor zamanında şans vermiş insanlara doğruyu söylemek arasında kalakalır....

Yayın Günü: 22 Eylül Salı

Yayın Saati: 20.00

MENAJERİMİ ARA 6. BÖLÜM FRAGMANI YENİ!