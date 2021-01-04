Kıraç her şeyi itiraf ediyor, Dicle'nin Kıraç'ın kızı olduğunu herkes öğreniyor! Menajerimi Ara son bölüme Kıraç'ın itirafı damgasını vuruyor. EGO'da Serkan Tahtacı döneminin başladığı Menajerimi Ara 19. bölümde neler oldu? İşte Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış’la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmaz. Kıraç yılbaşı akşamı duyduğu haberi sindirmeye çalışırken Serkan hiç vakit kaybetmeden Ego Ajans’ta yeni bir dönemi başlatır. Feris ve Kıraç bir oyuncu ve bir yönetmenin eskiye dayanan küslüğünü çözmeye çalışırken Dicle sürpriz bir çıkış yapar.

Dicle’nin bu hamlesinden sonra işler iyice çıkmaza girer ve bunun bedeli Ego Ajans için ağır olur. Bütün hayatını değiştirecek bir teklif karşısında Emir’in bir seçim yapması gerekir. Kıraç’ın Serkan’la gizemli geçmişi adım adım peşinden gelirken Kıraç sonunda hayatının en büyük hatasıyla yüzleşmeye karar verir. Kıraç Dicle'nin babası olduğunu itiraf eder. Kıraç’ın itirafı Ego’daki herkesi şoke ederken Dicle’yi de çok zor durumda bırakır.