Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı yayınlandı!

Menajerimi Ara'nın merakla beklenen yeni bölümünden fragman yayınlandı! Her hafta dizi ve sinema dünyasından isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? İşte Menajerimi Ara 18. bölüm fragmanı

MENAJERİMİ ARA 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ego Ajans’ta durumlar kötüye giderken, Mayda’nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken, Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için sürpriz yollara başvurur. Bir marka, kampanya yüzü tercihlerinde Feris ve Dicle’yi rekabete sürükler ve bu durum Barış ve Emir’i de karşı karşıya getirir. Bu kampanyanın sonucu, Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep olur. EGO Ajans’ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası olur. Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede, Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir.