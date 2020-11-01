Menajerimi Ara dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MENAJERİMİ ARA 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle, gerçeklerin ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sırlarının bir kişi tarafından açığa çıktığını öğrenen Kıraç, bir yandan sırrı saklamak için her şeyi göze alırken diğer yandan gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer.

Çınar’ın oyuncusu Aslı’nın babasıyla arasında yaşananlar magazin gündemini sarsınca işler içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bütün ajans, bu büyük krizi çözmeye çalışırken gerçeklerin ortaya çıkışı herkesi derinden etkileyecektir.

Dicle, Emir ve Barış arasında yaşanacak sürpriz gecede gerginlik zirveye tırmanırken, herkes gerçek duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Buse’yi diziden kovdurmakla Kıraç’ı korumak arasında bir seçim yapmak zorunda olan Dicle’nin yapacağı hamle herkes için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Sırrı bilen gizemli kişinin kim olduğu ise merak konusudur.

MENAJERİMİ ARA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...