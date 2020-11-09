Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi ara 12. bölüm dün gece ekrandaydı. Barış, Dicle ve Emir üçgeninde de işlerin iyice karmaşıklaştığı Menajerimi Ara 12. bölümde neler oldu? Barış'ın Dicle'ye kendini affettirmek için uğraşmaya başlaması Menajerimi Ara 13. bölüme dair merakları arttırdı. İşte Menajerimi Ara 13. bölüm ön izlemesi...

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM ÖN İZLEME

MENAJERİMİ ARA 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen sürpriz misafir Serkan Tahtacı’nın dönüşü ajansta büyük bir etki yaratır. Ego ajans menajerleri, oyuncu Pınar Deniz’i ajansa kazandırmak için zorlu bir mücadelenin içine girerler. Ancak menajerlerin yapacakları hamleler, yollarının ünlü bir sanatçı ile kesiştiği bu zorlu mücadeleyi büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. Barış, Beren’den ayrılıp, Dicle için büyük bir adım atmaya karar verir. Bu durum Beren’i bir sonraki hamlesi için harekete geçirirken, Barış’ın Emir ve Dicle arasında yaşananlara şahit olması her şeyi daha karmaşık bir hale getirir. Kıraç, Dicle’nin sakladığı gerçeği öğrenirken, Ego ajans menajerleri kendilerini bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.