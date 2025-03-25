Menajeri duyurdu: Joao Felix Galatasaray'da oynar!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, bonservisi Chelsea'de bulunan ve sezonu Milan'da geçiren Joao Felix ile ilgilendiği iddia edilmişti. Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes, transferle ilgili konuştu ve oyuncusunun sarı-kırmızılılarda oynayabileceğini dile getirdi.
- 1
Sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Joao Felix'in geleceği belirsizliğini koruyor...
- 2
Chelsea'nin kadroda düşünmediği ve elden çıkarmak istediği Portekizli yıldız için Galatasaray devreye girdi. Felix'in menajeri Jorge Mendes, oyuncusunun sarı-kırmızılı ekipte forma giymeye sıcak baktığını ifade etti.
- 3
MENDES: FELIX, GALATASARAY'DA OYNAR
Felix'in menajeri Jorge Mendes'in Chelsea yönetimine, "Siz kulüpler arasında anlaşın, oyuncum Galatasaray'da oynar" dediği öğrenildi.
-
- 4
Ancak Chelsea, oyuncuyu bonservisiyle satmayı planlıyor ya da zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.
- 5
EN BÜYÜK ENGEL MAAŞI
Felix'in Chelsea ile olan sözleşmesinden yıllık net 9 milyon euro kazanıyor olması, transferde en büyük sorun olarak görülüyor.
- 6
Milan, yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu kadrosunda tutmama kararı alırken, Chelsea de oyuncuyu yeniden kiralamaya sıcak bakmıyor.
-
- 7
G.SARAY'DAN KİRALIK TEKLİFİ
Galatasaray, Felix'i zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Chelsea ile maaş paylaşımı konusunda bir orta yol bulmak istiyor.
- 8
Bu sezon Chelsea ve Milan ile toplamda 30 maça çıkan Portekizli oyuncu, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
- 9