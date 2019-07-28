Memur zammı görüşmeleri ne zaman

Memur zammı ile ilgili son gelişmeler 2 milyonu emekli yaklaşık 5 milyon memur tarafından merak konusu oldu. Memur-Sen başta olmak üzere iki konfederasyon 1 Ağustos'ta Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile zam pazarlığı yapacak. Üç konfederasyonun zam talepleri farklı olsada hükümetten ortak talepleri refah payı oldu. Peki, istenilen memur zammı ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

MEMUR ZAMMI GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlayacak.

Kamu görevlileri, 2010'daki Anayasa Referandumu ile elde ettikleri toplu sözleşme hakkının gereği olarak 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme için hükümetle masaya oturacak.

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme süreci öncesi pazarlık masasında yer alan Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK, hazırladıkları mali ve sosyal taleplerini önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.

İSTENİLEN MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+ 7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu. 3600 gösterge konusunun da toplu sözleşme masasında bir an önce çözülmesi talep ediliyor.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 1010, ikinci yıl yüzde 8 8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış,2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talebini kamuoyuyla paylaştı

GÖRÜŞMELER 1 AY SÜRECEK!

Yasaya göre görüşmeler 1 ay sürecek. Anlaşma sağlanmazsa devreye “Hakem kurulu” girecek. Kurul en geç 31 Ağustos’a kadar zammı belirlemiş olacak. Karar 3 gün içerisinde taraflara iletilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.