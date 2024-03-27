Memur ve emekli maaşı ödeme günleri, Ramazan Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda dini bayramlarda erken ödenen emekli ve memur maaşlarının bu sene de bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 emekli ve memur maaşları erken ödenecek mi? İşte, konuya dair detaylar...