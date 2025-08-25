Memur toplu sözleşme zammında son durum nedir, Hakem Heyeti'nden karar çıktı mı?
8. dönem memur toplu zam görüşmelerinde kritik sonlara girildi. Sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınmasıyla, üç kez bir araya gelen Kurul henüz bir karara varamadı. Gelinen son nokta itibarıyla, 11 üyeden oluşan Kurulun 28 Ağustos Perşembe gününe kadar zam oranını netleştirmesi gerekiyor. Açıklanacak zam oranı ile memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki zam oranları belirlenecek. Peki, memur toplu sözleşme zammında son durum nedir? İşte, sürecin baştan sona tüm detayları...
Memur toplu sözleşme zammı süreci devam ediyor. Bu zamana dek üç kere toplantı yapan Kamu Hakem Kurulu, şu ana kadar bir karara varamadı. Zam görüşmeleri devam ederken, Kurul 28 Ağustos Perşembe gününe kadar nihai kararını verecek böylece memur ve memur emeklilerin 2026-2027 zam oranı netleşecek. Peki, memur toplu sözleşme zammında süreç nasıl ilerledi ve son durum nedir? İşte, tüm detaylarıyla memur toplu sözleşme zammı görüşmeleri...
HÜKÜMET İLK MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİNİ YAPTI
Hükümet, memurlara yönelik ilk zam teklifini yaptı. Buna göre, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif edildi.
HÜKÜMETİN İKİNCİ ZAM TEKLİFİ NEYDİ?
15 Ağustos günü Bakan Işıkhan ve üç Konfederasyon Başkanı görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" dedi.
Yalçın ayrıca "Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik." diye konuştu.
HÜKÜMET 3. ZAM TEKLİFİNİ VERDİ
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere bir araya geldi. Buna göre;
• 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11; ikinci altı ay yüzde 7
• 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4; ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.
Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de ayrıca yinelendi.
MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ NEYDİ?
Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.
HAKEM HEYETİ 4. KEZ TOPLANACAK
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bu zamana dek üç kez toplandı. Son toplantı 25 Ağustos bugün yapıldı ve 2,5 saat sürdü ancak yine bir sonuç çıkmadı. Şimdi ise sıra dördüncü görüşmeye geldi. Hakem Kurulu, 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00'te bir kez daha toplanacak.
HAKEM KURULU OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALACAK
11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.
Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.
HAKEM KURULU GEÇMİŞTE MEMURLARA NE KADAR ZAM VERDİ?
Memurlar ile 2012 yılından bu yana yapılan 7 toplu sözleşme görüşmesinden 4'ünde uzlaşma sağlanırken, 3'ünde uzlaşma sağlanamadı. Üç toplu sözleşmede toplam 6 yılın maaş zamları hakem kurulu tarafından belirlendi. Hakem kurulunun kararı, sadece 2012 yılı ilk 6 ayı hariç diğer dönemlerin tamamında hükümetin en son verdiği teklif doğrultusunda oldu. Hükümet 2012 yılı ilk 6 ayı için yüzde 3,5 teklif ederken, hakem kurulu yüzde 4'e çıkardı.
Kamu işvereni memurlarla yapılan bir önceki toplu sözleşme görüşmelerinde 2024 yılı için ilk 6 ay yüzde 15, ikinci 6 ay yüzde 10, 2025 yılında da ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 oranında zam teklif etti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Hakem kurulunun verdiği karar kamu işvereninin son teklifi ile aynı oldu.
