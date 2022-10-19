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Memur mesai ücreti zammında son dakika gelişmesi: Memurları sevindirecek haber! 2023 Memur fazla mesai ücreti zammı ne kadar olacak?

Memurları sevindirecek haber: Yeni yılda 2 katına çıkıyor!

Ocak ayında uygulanacak memur zammının ardından memur mesai ücretlerinde de artış yaşanacak. Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yeni yılda iki katına çıkacak. İşte, 2023 Memur fazla mesai ücreti zammı son durum...

19.10.2022 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Memur mesai ücreti zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca memurun gündeminde yer alıyor. 2023 Ocak ayında yapılacak olan memur zammının ardından, memur mesai ücretleri de güncellenecek. İşte, 2023 memur mesai ücreti zammı son durum...

  • MEMUR MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    AA muhabirinin, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 100 artacak, 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2023'ten itibaren 5 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

  • Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2 lira 85 kuruş yerine 5 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

     

  • Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 5 lira 70 kuruş fazla çalışma ücreti alacak.

  • KYK VE ÜNİVERSİTE YURTLARI ÇALIŞANLARINA ZAM NE KADAR?

    Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla, yeni yılda 5 lira 40 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.

    Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla, saat başına 9 lira 20 kuruş ödemede bulunulacak.

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