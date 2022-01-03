Memur maaş zammı TÜİK tarafından Aralık ayı zammının açıklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Zammın ardından refah payı beklntisi sürsede enflasyon oranları doğrultusunda ilk tablo ortaya çıktı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrası memur maaş tablosunu hazırladı. İşre en yüksek ve en düşük memur maaşı tablosu....