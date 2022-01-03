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Memur maaş zammı TABLO: En düşük memur emekli maaşı tablosu - 2022

Memur maaş zammı açıklandı! En yüksek ve en düşük memur maaşı tablosu - 2022

Memur maaş zammı 2022 belli oldu. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte en yüksek ve en düşük memur maaşı tablosu da merak edilmeye başlandı. Merak edenler için Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç tarafından hazırlanan en yüksek ve en düşük maaş tablosunu haberimizde derledik. İşte güncel maaş tablosu...

03.01.2022 - 13:13 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Memur maaş zammı TÜİK tarafından Aralık ayı zammının açıklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Zammın ardından refah payı beklntisi sürsede enflasyon oranları doğrultusunda ilk tablo ortaya çıktı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrası memur maaş tablosunu hazırladı. İşre en yüksek ve en düşük memur maaşı tablosu....

  • Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve  BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

     

  • GÖZLER REFAH PAYI İÇİN KABİNE'DE

    Kabine toplantısı sonrasında memur ve memur emeklisi maaşlarına bir de rfah payı eklenmesi bekleniyor. Refah payıyla ilgili açıklamanın saat 16.00'daki Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

     İşte Ahmet Kıvanç'ın zam sonrası hazırladığı memeur maaşı tablosu:

  • MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
         
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 28569
    Genel müdür (1/4) 16177 20621
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 10869
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6727
    Öğretmen (1/4) 6587 8397
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 18899
    Başkomiser (3/1) 8522 10863
    Polis memuru (8/1) 7465 9515
    Uzman doktor (1/4) 10126 12908
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8147
    Mühendis (1/4) 8703 11094
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 6999
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10535
    Vaiz (1/4) 6844 8724
    Avukat (1/4) 8311 10593
    En düşük memur maaşı 4880 6221
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır    

     

     

  • Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde oranında artırılacak.

     

     

     

    EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    Müsteşar (1/1) 11806 15048
    Genel müdür (1/1) 10435 13302
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 5105
    Memur (Lisans - 1/4) 3918 4994
    Öğretmen (1/4) 4029 5136
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 8719
    Başkomiser (1/4) 4167 5312
    Polis memuru (8/1) 4167 5312
    Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 4992
    Mühendis (1/4) 4913 6263
    Teknisyen (Lise -1/4) 3419 4358
    Profesör (1/4) 9346 11913
    İmam-hatip 4029 5136
    Avukat (1/4) 4029 5136
    En düşük memur emekli aylığı 3276 4176
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir    

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