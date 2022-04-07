Memet Baydur Alan Retrospektif'te

Kasım 2021’de İKSV’nin 25. Tiyatro Festivali ile seyircilerle buluşan Alan Kadıköy ilk sezonunun sonuna yaklaşırken retrospektif serisini tiyatroseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Kısa sürede tiyatrocuların ve seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alan Kadıköy güncel tiyatro ortamına katkıda bulunma misyonunu bir adım daha ileri götürmek amacıyla her sezon iki defa düzenlenecek retrospektif serisini başlatıyor.
Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Memet Baydur’la başlayacak olan Alan Retrospektif serisi yerli ve yabancı tiyatro figürlerine eğilen programıyla günümüz tiyatrosunun olanaklarının izini sürmeyi, geçmişle gelecek arasında bir dialog alanı açmayı hedefliyor.
Bundan yirmi yıl önce en verimli döneminde aramızdan ayrılan Baydur, seksenlerin ortasından ikibinli yılların başına uzanan yaklaşık onbeş yıllık bir süreçte yazdığı yirmiyi aşkın oyunuyla sadece Türk tiyatrosunun değil, Türk edebiyatının da en önemli çağdaş ustaları arasında anılmayı hak ediyor.
Cevat Çapan, Baydur’un oyunlarının en belirgin özelliğinin diyalogları olduğunu, tiyatrosunun inceliğinin “kalın hatlı bir eylemselliktense, kişiler arasındaki konuşmalarla derdini anlatmasında” gizlendiğini söyler ve şunu ekler: “İlginç bir kimyasal madde kullanıyor sanki Memet baydur. Öyle durumlarla, öyle sözlerle karşı karşıya getiriyor ki insanları, önemliymiş, değerliymiş gibi görünen sözlerin ne kadar sahte olduğu, ne kadar gülünç olduğu ortaya çıkıyor. Tabi bunun gülünçlükle birlikte acıklı bir yanı da var.”
Alan Kadıköy Memet Baydur retrospektifi kapsamında yazarın üç oyunu, “Menekşe Korsanları”, “Kamyon”, “Yangın Yerinde Orkideler” ve bir öyküsünün “Amcamı Arıyorum” farklı kuşaklardan yönetmen ve oyuncular tarafından sahnede okunmasının yanısıra Baydur tiyatrosundan hareketle günümüz tiyatrosu üzerine konuk konuşmacılar ile seyircilerin de oyuncular ve yönetmenlere katılmasıyla yapılacak oturumlar düzenlenecek. 7-10 Nisan tarihleri arasında dört gün boyunca Alan Kadıköy’de seyirciyle buluşacak etkinliğin biletleri mobilette satışta.
Program Ayrıntılar:
7 Nisan
20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur- Menekşe Korsanları
8 Nisan
20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur- Kamyon
9 Nisan
18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur- Amcamı Arıyorum
20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur Söyleşi; Memet Baydur'un tiyatrosundan yola çıkarak günümüz oyun yazarlığının dinamikleri üzerine bir söyleşi
10 Nisan
18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur - Yangın Yerinde Orkideler
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