Meme başı akıntısına dikkat! Meme kanseri habercisi olabilir

Günümüzde pek çok kadın hayatlarının belli dönemlerinde meme başı akıntısı problemi yaşamaktadır. Bilindiği üzere meme bir salgı bezidir. Süt verme dönemi dışında meme başından herhangi bir şekilde sıvı gelmesine meme başı akıntısı denir. Akıntının rengi, kıvamı, kanlı olup olmaması, her iki meme başından gelip gelmemesi, hastanın yaşı, menstrüal döngüsü, genel sağlık durumu meme başı akıntılarının tanısında oldukça önemlidir. Akıntının her iki meme başından gelmesi, yağlı ve süte benzer yapıda olması meme kanseri dışında hormonal, hipofiz kaynaklı bir tümör veya psikosomatik bir sebepten de kaynaklanabilir.

MEME BAŞI AKINTILARININ SEBEPLERİ NELERDİR?

En sık sebebi süt kanallarının genişlemesidir. Özellikle genç ve orta yaşlı kadınlarda çok sık görülen memenin fibrokistik hastalığı, göğüs bölgesine yapılan travma, memenin kendisinden veya meme başı çatlaklarından kaynaklanan enfeksiyonlar, süt kanallarının iyi huylu tümörleri ve meme kanseri en önemli nedenlerdir. Bunun dışında beyinde hipofizden kaynaklanan adenom isimli bir tümör vücutta prolaktin dediğimiz bir hormonun aşırı salgılanmasına neden olarak, her iki memeden süt gelmesine yol açar. Ayrıca bazı antidepresanlar, doğum kontrol hapları, hipertansiyon ilaçları da meme başından akıntıya sebep olabilirler. Tiroid bezinin az çalışması sonucu ortaya çıkan hipotiroidi durumunda da meme başında akıntı olabilir.

HANGİ SIKLIKLA GÖRÜLÜR?

Meme başı akıntıları meme hastalıkları arasında % 5-10 oranında görülür. Meme polikliniklerine başvuran hastalarda ilk şikayet memede ağrıdır. daha sonra memede ele gelen kitle ve meme başı akıntıları yer alır.

SADECE KADINLARDA MI GÖRÜLÜR?

Meme başı akıntısı sadece kadınlarda değil, erkeklerde de görülür.

HANGİ DURUMLARDA ÖNEM TAŞIR?

Akıntının tek memeden gelmesi özellikle önemlidir. Akıntının kendiliğinden gelmesi, kanlı olması meme kanserinin habercisi olabilir. Yine sarı-yeşil renkte, pürülan ve kokulu akıntının olması memenin fibrokistik hastalığını ve meme apselerini akla getirir.

Özetle akıntının,

-Rengi,

-Tek memeden olup olmaması,

-Kendiliğinden olması ve miktarı,

-Akıntı olan memede şekil bozukluğu, meme cildinde renk değişikliği, ele gelen sertlikler önemlidir.

TANI NASIL KONUR?

Mutlaka her meme başı akıntısına şüphe ile yaklaşmak lazım. Meme başı akıntısı ile başvuran hastalara, her iki meme ultrasonografisi, yaşına göre mammografi, meme MR'ı, meme duktoskopisi ve akıntının sitolojik değerlendirilmesi gerekir.

Hormonal sebepler açısından da kan tiroid hormon, prolaktin, östrojen, progesteron düzeylerine baktırmak büyük önem arz eder.

TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Kanser riski taşıyan tüm meme başı akıntılarının tedavisi cerrahidir. Eğer akıntının sebebi memeden kaynaklanan bir apse ise onunda cerrahi drenajı ve beraberinde antibiyoterapi kullanımı gerekir. Bunun dışındakilerin yakın takibi önemlidir.

Evet sevgili okurlar, unutmayın ki, yaşam varsa umutta vardır. Nerede bir tahribat, nerede bir kayıp, nerede bir yıkım varsa el birliği ile mücadele başarıyı doğuracaktır. Haydi tüm yaralarımızı sarmak için elele verelim.

Sağlıkla kalın.