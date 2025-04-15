Meltem Kaptan kimdir? Meltem Kaptan kaç yaşında, nereli?
Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınacak. Adile Naşit'in hayatını kimin canlandıracağı gündeme taşınırken Meltem Kaptan günün aratılan isimler arasında yer aldı. Almanya'da yaşayan ödüllü oyuncu Meltem Kaptan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Meltem Kaptan ismi trendlerde yer aldı. Son olarak Ölümlü Dünya adlı sinema filminde Sevil Mermer karakterini canlandıran Meltem Kaptan’ın Adile Naşit’in hayatını canlandıracağı iddialar arasında yer aldı. Peki Meltem Kaptan kimdir?
MELTEM KAPTAN KİMDİR?
Meltem Kaptan (d. 8 Temmuz 1980), Türk asıllı Alman oyuncudur. 2022 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Başrol Performansı dalında Gümüş Ayı kazandı.
Rizeli yüksek teknisyen bir baba ve öğretmen bir annenin kızıdır. Marburg Philipps Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Batı Washington Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür.
Meltem Kaptan, Türkiye’deki ilk projesi olan Ölümlü Dünya adlı sinema filminde Sevil karakterine hayat vermiş ve adından söz ettirmiştir.