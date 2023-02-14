New York'ta konser verecekler: Tüm gelir depremzedelere

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizi birden etkiledi. Depremler nedeniyle binlerce ev yıkıldı. Ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

DEPREMZEDELER İÇİN KONSER

Birçok ünlü isim depremzedelere yardım için harekete geçti. Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabında New York'ta depremzedelere destek için konser yapılacağını duyurdu.

TÜM GELİRLER BAĞIŞLANACAK



Meltem Cumbul, "Gelecek hafta sonu DROM New York'ta gerçekleşmesi planlanan Türkiye ve Suriye yardım konserini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahnemizde konser vermek için gönüllü olduğunuz ve bu afetten zarar görenler için bağış toplamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Oyuncu, konserden elde edilecek tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını duyurdu.

KONSERDE YER ALACAK ÜNLÜ İSİMLER

Selçuk Şirin'in sunuculuğunu üsteleneceği gecede Türk ve yabancı birçok sanatçı yer alacak. "Earthquake Relief Concerts" adlı yardım konserinde Engin Günaydın, Emre Yılmaz, Fatma Turgut, İsmet Ertaş, Oran Etkin, Meltem Cumbul, Bilge Günaydın ve Ayşegül Durakoğlu gibi birçok isim yer alacak.

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