Melissa Vargas, 41 sayıyla Sultanları şampiyonluğa taşıdı!

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederken iki kez geriye düşülen maçta Sultanları hücumda Melissa Vargas sırtladı!

Maçın başından sonuna kadar hücumda yüksek yüzdeyle etkili bir oyun sergileyen Vargas, mücadelede 41 sayı üreterek maçın en skoreri oldu!

Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.