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        Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen gözaltına mı alındı?

        Melisa Sözen, Fransız yapımı bir dizide terör örgütü üyesi bir kadının rolünü canlandırdığı için ifadeye çağrıldı. 2015 yılında Fransız yapımı "Le Bureau des Legends" dizisinin üçüncü sezonunda rol alan ünlü oyuncunun, canlandırdığı karakterin giydiği kıyafet sebebiyle, ifadesi alındığı bildirildi. Peki, "Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Melisa Sözen'in oynadığı diziler ve filmler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 01:04 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:09
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        • 1

          Oyuncu Melisa Sözen "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından başlatılan soruşturma, Melissa Sözen'in hayatı ve oyunculuk kariyerini gündeme taşıdı. Peki, "Melisa Sözen gözaltına mı alındı? Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Melisa Sözen'in ifadesi...

        • 2

          MELİSA SÖZEN GÖZALTINA MI ALINDI?

          Melisa Sözen'in, 2015 yılında Fransız yapımı bir dizide oynadığı rol yüzünden ifadeye çağrıldı. Sözen'e gözaltı işlemi uygulanmadığı belirtildi

          Oyuncu Melisa Sözen'in, 2015 yılında Fransiz yapımı “Le Bureau des Legends” dizisinin üçüncü sezonunda terör örgütü üyesi bir kadının rolünü canlandırdığı için ifadeye çağrıldı.

          Melisa Sözen'in ifadesinde "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben o filmde ajan rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye'de yayınlanmadı, vatanımı milletimi seven birisiyim" diye konuştuğu öğrenildi.

        • 3

          MELİSA SÖZEN KİMDİR?

          Melisa Sözen 6 Temmuz 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da "Feriha" rolünü canlandırmıştır.

          2008 yılının yazında NTV'de Dünyayı Kurtaran Kadın isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde "Clover" karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır.

        • 4

          2012-2013 sezonunda Şubat adlı dizide "Yağmur" ve "Sabah" karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde "Nihal" karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen Kalp Düğümü adlı oyunda rol aldı. 2015'te yayımlanan Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

          Uzun süren bir aradan sonra Sözen, ekranlara 2020 yılında TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisindeki "Alya" karakteriyle döndü. Sözen, Perihan Mağden'in Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? kitabından uyarlamasında da başrol oynamıştır.

        • 5

          MELİSA SÖZEN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

          1997 Baba Evi

          2000 Aşk Güzel Şeydir

          2000 Bana Şans Dile

          2001 Nisan Yağmuru

          2001 Yeni Hayat

          2003 Asmalı Konak

          2003 İçerideki

          2003 Büyümüş de Küçülmüş

          2003 Şıh Senem

          2003 Şarkılar Seni Söyler

          2004 Okul

          2004 Kayıp Aşklar

          2004 Çemberimde Gül Oya

          2005 O Şimdi Mahkum

          2005 Beşinci Boyut

          2006 Cenneti Beklerken

          2006 Deliler Mavi / İşte Öyle Bir Şey

          2006 Eve Giden Yol 1914

          2006 Azap Yolu

          2006 Kabuslar Evi: Seni Beklerken

          2006 Hakkını Helal Et

          2007-2008 Bıçak Sırtı

          2008 Para=Dolar

          2008 Bir Bulut Olsam

          2010 Casus Kızlar

          2010 Av Mevsimi

          2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan

          2011 Kollama

          2011 Relis

          2012 Muhteşem Yüzyıl

          2012 Pazarları Hiç Sevmem

          2013 Şubat

          2013 Analı Oğlullu

          2015 Kış Uykusu

          2015 Benimle Var Mısın

          2016 Bir Varmış Bir Yokmuş

          2016 Beş Kardeş

          2016 Hayat Şarkısı

          2017 Le Bureau des Légendes

          2017 7 Yüz

          2018 Babamın Günahları

          2019 Demain tout Changer le Monde

          2020 Alef

          2020 Kırmızı Oda

          2023 Biz Kiminle Kaçıyorduk Anne?

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