'Gelen projelerden birini değerlendireceğim'

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Melisa Sözen, geçtiğimiz akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 37 yaşındaki oyuncu, alışverişten geldiğini ifade etti.

Ünlü isim, "Şu anda yaz tatilinden yeni çıktık. Tabii ki önümüze bakacağız. Her şey yolunda. Elbette projeler var, okuyorum değerlendireceğim bir proje olacak mutlaka. Zaten haberiniz olur" dedi.