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Melisa Döngel: Sevgilim olsa söylerim - Magazin haberleri

Melisa Döngel: Sevgilim olsa söylerim

Geçtiğimiz aylarda dört ay aşk yaşadığı iş insanı Deniz Şahin ile ilişkisini bitiren Melisa Döngel, dün akşam Etiler'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Gazetecilerin, "Beyefendi sevgiliniz mi?" sorusuna yanıt veren Döngel, "Sevgilim olsa söylerim. İnsanların arkadaşları olamaz mı? Kapatın kameraları!" diyerek tepki gösterdi

17.10.2021 - 14:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Melisa Döngel, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla birlikte Etiler'deydi. Mekan çıkışında objektiflere yansıyan Döngel, muhabirlerin, "Beyefendi sevgiliniz mi? Mekan içerisinde oldukça samimi olduğunuz görüldü. Neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna kayıtsız kalmadı.

  • "SEVGİLİM OLSA HABERİNİZ OLUR"

    22 yaşındaki oyuncu, "Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur. İnsanların arkadaşları olamaz mı? Kapatın kameraları!" diyerek tepki gösterdi.

  • AŞK BİTTİ

    Bir dönem adı Ekin Koç ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile aşk dedikodularına karışan Melisa Döngel, yaklaşık dört ay önce iş insanı Deniz Şahin'le birliktelik yaşadığını itiraf etmişti. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü. İkili, yollarını ayırma kararı almıştı.

  • AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLADI

    Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen Döngel, biten ilişkisi hakkında konuşmuştu. Ayrılık sebebini açıklayan Melisa Döngel, "Öyle gerekti. İlişki toksik bir hale geldi yani ama arkadaşlığımız baki..." ifadelerini kullanmıştı.

  • "BANA VAKİT AYIRAN YOK" DEMİŞTİ

    Nisan ayında kalbinin boş olduğunu dile getiren Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum." demişti.

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