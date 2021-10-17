"BANA VAKİT AYIRAN YOK" DEMİŞTİ

Nisan ayında kalbinin boş olduğunu dile getiren Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, şaşırıyorum." demişti.