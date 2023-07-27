Melisa Döngel'den Afra Saraçoğlu açıklaması: Özür dilerim
Melisa Döngel, sosyal medyada Afra Saraçoğlu hakkında yapılan 'çirkin' yorumunu beğenmesiyle bazı takipçilerin tepkisini çekti. Gelen eleştirilerin ardından özür dileyen Döngel, konuyla ilgili açıklamada bulundu
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Oyuncu Melisa Döngel, meslektaşı Afra Saraçoğlu hakkında yapılan bir yorumu beğenmesiyle bazı takipçilerin tepkisini çekmesine neden oldu.
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Sosyal medyada Afra Saraçoğlu için "Kızın her yer güzel ama kız asla güzel değil" yorumu yapıldı. Melisa Döngel de bu yorumu beğendi.
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Melisa Döngel'in yorumu beğenmesi sonrası Afra Saraçoğlu'nun fanları oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.
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TEPKİLERDEN SONRA AÇIKLAMA: ÖZÜR DİLERİM
Melisa Döngel, gelen tepkiler sonrası, "Yanlışlıkla beğendim" diyerek özür diledi. Döngel açıklamasında "Ben bir kadının çirkin olduğunu söyleyen gönderiyi beğenecek kadar kötü kalpli değilim" ifadelerini kullandı.