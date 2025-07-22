Melisa Aslı Pamuk'tan aile pozu: Hayatımın küçük bir kesiti
Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ve oğluyla geçirdiği anları; "Hayatımın küçük bir kesiti" notuyla sevenleriyle paylaştı
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Mayıs 2024’te dünyaevine girmişti.
Mutlu çift, aynı yıl içinde oğulları Mylan’ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Sosyal medyada sık sık eşi ve oğluyla geçirdiği özel anları paylaşan Pamuk, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
Günlük hayatından bir kesit sunan oyuncu, ailesiyle geçirdiği o anları takipçileriyle paylaştı.
Melisa Aslı Pamuk, paylaştığı fotoğraflara; "Hayatımın küçük bir kesiti" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram