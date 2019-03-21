21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, 19 sene önce beyaz gömleklerle yola çıkan, Türkiye ve yurt dışında kadınların gardıroplarında yerini alan marka, Mehtap Elaidi tasarımlarını giyen kadın görünümünü ne ile tamamlar, nerelere gider, ne yer, ne içer, ne okur gibi sorularla yola çıkıyor . Bu kadına en çok müdanasız sıfatını yakıştıran marka, başkalarının yargılarından bağımsız, kendi için yaşayan bir Mehtap Elaidi kadını hayal ediyor.
Bu sezon Mehtap Elaidi her zaman sunduğu hazır giyim parçalarının yanı sıra ilk defa çanta, takı ve aksesuarla görücüye çıktı.
"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM"
Show TV ekranlarında yayımlanan Çarpışma dizisinin güzel oyuncusu Melisa Aslı Pamuk defileyi izlemeye gelenler arasında yerini aldı. Modayı yakından takip ettiğini söyleyen oyuncu, spor ayakkabı ve aksesuar takılarına düşkün olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz günlerde 10 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Tolga Sala ile ayrılan Melisa Aslı Pamuk ayrılık nedenini soran muhabirlere, “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” diyerek cevap verdi.
Çarpışma dizisi ile ilgili de konuşan güzel oyuncu “Eğlenceli bir çalışma ortamımız var her şey çok güzel gidiyor bu projenin içinde olmaktan ayrıca çok mutluyum’’
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